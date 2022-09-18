Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oldu. Birkaç Gaziantep taraftarı da misafir takım tribününde yer aldı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı , stoperde Denswil'in yerine Vitor Hugo 'yu tercih etti. Forvette ise Maxi Gomez yedek kulübesine çekilirken Umut Bozok görev yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar - Son Dakika

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