Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada uzun topu kontrol eden Emre Mor, ceza sahası dışı sol çaprazından şutu direğin dibinden dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Emre Mor'un şutunu kaleci Lis yumruklayarak uzaklaştırdı.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emre Mor, Naderi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka pozisyonu faul olarak değerlendirirken, Naderi'ye ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyundan attı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Cemi Tunç xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih xx, Biraschi xx, Balkovec xx, Caner xx, Biglia xx, Emre Mor xx, Bistrovic xx, Levent Mercan xx, Jimmy Durmaz xx, Ahmed Musa xx
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Samed Onur, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu, Berke Demircan, Isaac Karamoh, Yannis Salibur, Abdoulaye Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Altay: Mateusz Lis xx, Cebrail Karayel xx, Eric Björkander xx, Murat Akça xx, Muhammed Naderi x, Thaciano xx, Leandro Kappel xx, Biyogo Poko xx, Cesar Pinares xx, Martin Rodriguez xx, Deniz Kadah xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Ahmed Rayan, Karamoko Bamba, Tolga Ünlü, Marco Paixao, Kazımcan, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kırmızı kart: Muhammed Naderi (dk. 42) (Altay)
Sarı kart: Ahmed Musa (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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