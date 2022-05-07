Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

07.05.2022 16:48
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük, Göztepe'yi konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde bomboş pozisyonda yükselen Pesic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Caner'in soldan ceza sahası dışına yerden gönderdiği ortada Pesic penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu noktada topla buluşan Ahmed Musa'nın yerden vuruşunda kaleci Arda meşin yuvarlağa sahip oldu.

31. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında kafalardan seken top son olarak ceza sahası dışı sol çaprazındaki Borini'de kaldı. Bu futbolcu dönerek direkt aşırtma bir vuruş gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mustafa Sönmez xx, Selahattin Altay xx

Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xxx, Luckassen xxx, Caner xx, Jimmy Durmaz xxx, Biglia xxx, Ahmed Musa xx, Borini xxx, Emre Mor xxx, Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Levent Mercan, Samed Onur, Bistrovic, Adnan Uğur, Toure, Karamoh

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Göztepe: Arda xx, Kerim x, Atakan x, Arslanagic xx, Berkan x, Yalçın xx, Baku xx, Tijanic xx, Mihojevic x, Halil xx, Santo x

Yedekler: Eren Bilen, Kahraman, Moubandje, Murat, Fırat, Efe Can, İzzet, Lourency, Ege, Cengizhan

Teknik Sorumlu: Serdar Sabuncu

Gol: Borini (dk. 31) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Kerim (Göztepe), Borini (Karagümrük) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Caner Erkin, Karagümrük, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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