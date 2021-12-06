Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

90+3. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aabid'in sert şutunu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada sağ kanattan Hafez'in ceza sahasına yaptığı ortaya Adem'in kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

53. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yerden ceza alanına gönderdiği topa Soner vuruşunu yaptı ama top kaleci Ertaç'da kaldı.

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