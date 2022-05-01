Spor Toto Süper Lig takımlarının 1 Mayıs paylaşımları - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig takımlarının 1 Mayıs paylaşımları

01.05.2022 15:02
Spor Toto Süper Lig takımlarının 1 Mayıs paylaşımları

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin çoğu, Twitter hesaplarından yaptıkları farklı paylaşımlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin çoğu, Twitter hesaplarından yaptıkları farklı paylaşımlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi hesabından, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaparken, iki işçi elinin tokalaşırken görüldüğü bir fotoğraf kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü de, "Tüm emekçilerin, emeğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyoruz." yazılı, sarı-kırmızı zeminde, işçi çekici, boya fırçası ve baret olan bir resimle 1 Mayıs'ı kutladı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ise kutlama paylaşımında, "Ülkemizdeki tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı. Kulüp bu paylaşımı, sarı işçi bareti bulunan bir fotoğrafla yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in diğer bir çok ekibi de resmi Twitter hesaplarından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü farklı paylaşımlarla kutladı.

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Kaynak: AA

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