Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

30.04.2022 21:21
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Djaniny'in pasında ceza sahasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Abdülkadir Ömür, altı pas içindeki Cornelius'a yerden pasını aktardı. Cornelius'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

38. dakikada Hamsik'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Denswil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, ceza sahası içine koşu yapan Ndao'ya pasını aktardı. Ndao rakibini çalımlayarak şutunu çekerken, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Stefano Denswil xx, Vitor Hugo xx, Puchacz xx, Siopis xx, Edin Visca xx, Abdülkadir Ömür xx, Hamsik xx, Djaniny xx, Cornelius xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme, Bakasetas, Koita, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Güray Vural xx, Fredy xx, Fernando xx, Ndao xx, Luiz Adriano xx, Doğukan Sinik xx, Haji Wright xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Bahadır Öztürk, Kudryashov, Nuri Şahin, Milosevic, Poli, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Cornelius (dk. 3) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Visca (Trabzonspor), Veysel Sarı (Antalyaspor) - TRABZON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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