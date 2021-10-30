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Trabzonspor Abdullah Avcı ile durdurulamıyor - Son Dakika

Trabzonspor Abdullah Avcı ile durdurulamıyor

30.10.2021 10:19
Trabzonspor Abdullah Avcı ile durdurulamıyor

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile durdurulamıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile durdurulamıyor.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Geçen sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

Bu sezon tek namağlup

Trabzonspor, bu sezon ise 11 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

Karadeniz ekibi, 8 galibiyet, 3 beraberlik ile 27 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 236 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor'un, ligde 236 gündür hiçbir takım bileğini bükemedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Abdullah Avcı ile durdurulamıyor - Son Dakika Spor


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