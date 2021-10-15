ABD Basketbol Ligi NBA'de 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 4 karşılaşmayla devam edildi.
Atlanta Hawks yıldız basketbolcusu Trae Young'ın 24 sayı 15 asist ile tamamladığı maçta, Miami Heat takımını 127-92 mağlup etti.
Miami Heat'te oynayan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, bu maçta süre almadı.
Sonuçlar
Atlanta Hawks - Miami Heat: 127-92
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers: 116-112
Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets: 101-107
Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets: 107-113
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trae Young'ın asistleriyle Atlanta Hawks, Miami Heat'i farklı geçti - Son Dakika Spor