Üye Girişi
Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar havası - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar havası

12.10.2021 00:58
Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar havası

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, muhteşem bir organizasyon ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri yedi bini aşkın güreşsevere Kırkpınar havası yaşattı.

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, muhteşem bir organizasyon ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri yedi bini aşkın güreşsevere Kırkpınar havası yaşattı. Yağlı Güreşlerin finalinde kıran kırana bir mücadele yaşanırken, başpehlivanlık mücadelesini Yıldıray Akın'ın mağlup eden İsmail Koç kazandı.

Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri, ilçe merkezinde mehter takımının eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Yağlı güreşler ise vatandaşların büyük bir katılımı ile Urganlı Er Meydanında gerçekleşti. Kıspetlerini giyerek yağlanan pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla er meydanına çıktı. 14 boy kategorilerinde ter döken güreşçilerin mücadelesi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Güreşlerin kazananı ise İsmail Koç oldu.

Turgutlu Yağlı Güreşleri, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine izlemeye gelenler ile yağlı güreşleri her kentte takip eden güreşseverlerden tam not aldı. Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarının kol bağladığı ve binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği güreşlere; Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Süreyya Doğan, Turgutlu Jandarma Komutanı Halim Karaer, Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile protokol üyeleri de katıldı.

Muhteşem finalin adı: İsmail Koç-Yıldıray Akın

Turgutlu Yağlı Güreşleri'ne 14 boy kategorilerinde pehlivanlar kıyasıya mücadele ettiler. Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri finalinde, İsmail Koç ile Yıldıray Akın kıran kırana bir mücadele örneği gösterdi. Kıyasıya mücadelenin galibi İsmail Koç olurken, Turgutlu Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak adını tarihe yazdırdı. Turgutlu Yağlı Güreşleri'nin üçüncüleri ise Fatih Atlı ve Yalçın Öncü oldu.

Türkiye'nin ünlü başpehlivanlarının er meydanında kıran kırana mücadele ettiğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

"Bugün çok gururluyuz bunun iki tane nedeni var. Birincisi doğduğum büyüdüğüm topraklarda, Urganlı Turgutlu Belediyesi er meydanımızda kıran kırana mücadelelere sahne olan yağlı güreşlerimizi coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. İkincisi ise Milli bayramlarımızı ve Ata sporlarımızı en iyi şekilde yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizin sözünü vermiştik. Bugün bu sözlerimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Turgutlu Yağlı Güreşleri'ne katılan tüm pehlivanlarımıza, güreş heyecanını doyasıya yaşayan binlerce güreş severimize, Başpehlivanımız İsmail Koç'a, koordinatörlerimiz Ferzande Sayan'a, Onur Şenel'e ve Turgutlumuza yakışır bu büyük organizasyon da emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Kırkpınar, Turgutlu, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar havası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak! İnternet ve uydu şebekeleri etkilenecek 00:59 Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak! İnternet ve uydu şebekeleri etkilenecek Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu 00:13 Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı düzenlendi 23:39 Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı düzenlendi
MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti 23:32 MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı 21:46 Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek 21:05 Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek
Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok 19:23 Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı 17:23 Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru         
00:40
Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimaller Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimaller         
00:08
Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi         
23:39
Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı Mete Yarar yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı Mete Yarar yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak         
23:23
Öksürdüğü fark edilen Putin'den mesaj: Her şey yolunda Öksürdüğü fark edilen Putin'den mesaj: Her şey yolunda         
21:39
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu         
19:26
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti         
19:16
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 01:09:25. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar havası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement