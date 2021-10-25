Türkiye Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na Manisa BBSK damgası

Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik takımı sporcuları, Manisa'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 11 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 21 madalya kazandı. Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Manisa'da Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyona Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 150'yi aşkın sporcunun yer aldığı şampiyonada Manisa BBSK sporcuları müsabakalara damgasını vurdu.

15-17 yaş kategorisi tek erkekler kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Okay Arsan Türkiye Şampiyonu olurken, Göktürk Balcı Türkiye ikincisi oldu. 15-17 yaş kategorisi tek kadınlar kategorisinde Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu oldu, Sudenur Şahin de Türkiye ikinciliği elde etti. 15-17 yaş kategorisi çiftler müsabakalarında Şimal Seyman-Okay Arsan Türkiye şampiyonluğunu kazandı. 15-17 yaş Trio kategorisinde de Şimal Seyman-Okay Arsan-Göktürk Balcı, birinci sırayı elde etti. Alınan bu sonuçların ardından 15-17 yaş takımlar şampiyonu kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonu oldu. 12-14 yaş trio kategorisinde Manisa BBSK sporcuları Ömür Günay-Selin Özermiş- Yudum Atan, Türkiye ikinciliği elde ederken, 12-14 yaş kategorisi tek kadınlar kategorisinde Selin Özermiş, Türkiye ikincisi oldu. Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası 12-14 yaş kategorisi takımlar şampiyonluğunda da Manisa BBSK, Türkiye 2'ncisi olmayı başardı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na başarılarıyla damga vuran sporcuların ışıl ışıl parladığını belirterek, "Şampiyonada 11 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplam 21 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.