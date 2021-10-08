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Ufuk Sarıca: Ayaklarımız yere basmalı - Son Dakika

Ufuk Sarıca: Ayaklarımız yere basmalı

08.10.2021 11:55
Ufuk Sarıca: Ayaklarımız yere basmalı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasına Hapoel Jerusalem galibiyetiyle giren Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, yükselen beklentiler için, "Henüz şampiyonluk konuşmak için çok erken" açıklamasını yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasına Hapoel Jerusalem galibiyetiyle giren Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, yükselen beklentiler için, "Henüz şampiyonluk konuşmak için çok erken" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, grupta çok önemli transferler yapan ciddi bir rakip Hapoel Jerusalem'i yenmenin önemli bir iş olduğunun altını çizen Sarıca, "Seyir zevki yüksek, iniş ve çıkışların yaşandığı bir karşılaşma oldu ve sonunda vazgeçmeden kazanmasını bildik. Tabi ki son saniyede Bonzie Colson'un atışı çok önemliydi. Bonzie'nin buradaki becerisi müthişti ama oraya kadar da bütün takım olarak maçı bırakmadan galibiyete olan inancımız müthişti" dedi.

"SEZON BAŞINDA PES ETMEYEN BİR TAKIM OLACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK"Tecrübeli çalıştırıcı, "Belki ekran başında maçı izleyen basketbol severlerimiz son 30 saniyede televizyonu kapamıştı. Basketbolun içinde bunlar var, biz sezon başında pes etmeyen bir takım olacağımızı söylemiştik ve bu da onu belgeler bir galibiyet oldu. Zaten son 2 yıldır hep böyleydik. Bu karakterimizi takım olarak devam ettirmemiz çok önemliydi. Zor bir gruptayız ve bu yüzden bu galibiyetin değeri bir hayli fazla. Bu galibiyetler taraftarlarımızın beklentisini arttırıyor bu gayet doğal ancak şampiyonluk konuşmak için henüz çok erken, önce bu grup aşamalarını geçmek gerek. Sezon başında koyduğumuz Final 8 ve ardından Final 4'e kalalım ondan sonra şampiyonlukları konuşalım. Biz bu hedefleri zorlayan bir takım olacağız ancak ayaklarımız da yere basmalı" şeklinde konuştu.TERCİH EDİLEN BİR KULÜP OLDUKSon iki sezonda Tony Taylor ve Amath M'Baye'nin ekibinin bir parçası olarak kalıp, başka bir takımın rol oyuncusu olmak istemediklerini belirten Ufuk Sarıca, "Bonzie aynı şekilde bizimle ilişkisi ve ekibinin planlamasıyla başka takımda rol oyuncu olmak yerine daha kuvvetli daha sağlam şekilde, ileriki zamanlarda belki ana oyuncu olarak Euroleague'de yer almayı tercih etti. Kulübümüzün son 2 yılda gösterdiği ivme ve hedef takım olmamızla birlikte tercih edilen bir kulüp olduk. Aynı şekilde Michael Roll da aynı sebeplerle bizi tercih etti. Bu sene Türk oyuncu kadromuzda da önemli değişimler oldu. Bu transferleri yapabilmemizin ana sebebi hedef takım olmak ve Pınar Karşıyaka'da yarattığımız vitrin oldu. Bizim kendi içimizde oyuncularla olan özel ilişkilerimiz de çok önemli yer kaplıyor. Hep beraber takım halinde işin ucundan tutup hem oyuncu performansını yükseltmek dolayısıyla da takımın başarısını yükseltmek gerek" diye konuştu.ANADOLU EFES MAÇI ZOR GEÇECEKPazar günü deplasmanda Anadolu Efes'in rakibi olacaklarını belirten Sarıca bu maç hakkındaki görüşlerini şöyle özetledi:

"Baktığımız zaman Türkiye Ligi'nin tartışmasız en geniş ve en iyi kadrosuna karşı mücadele edeceğiz. Anadolu Efes yine Euroleague'de şampiyonluğun en büyük adayı. Zor bir maç olacak. Her zaman söylüyoruz, biz kimseden çekinmiyoruz. Ama kazanmak için bütün maçı akıllı ve iyi oynamak gerekli. Anadolu Efes gibi bir takımı yenmek için herkesin en üstün performansını sahaya yansıtması gerekiyor. Takımca iyi durumdayız, moralliyiz sonuçta çok çetin ve sert bir maç oynayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."


Ufuk Sarıca: Ayaklarımız yere basmalı
Ufuk Sarıca: Ayaklarımız yere basmalı

Basketbol Süper Ligi, Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ufuk Sarıca: Ayaklarımız yere basmalı - Son Dakika Spor


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