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Uğur Tütüneker: "2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz" - Son Dakika

Uğur Tütüneker: "2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz"

23.10.2021 21:26

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-3 haftadır istedikleri şeyleri yapamadıklarını ve bu yüzden de Bandırmaspor'a 3-0 mağlup olduklarını söyledi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-3 haftadır istedikleri şeyleri yapamadıklarını ve bu yüzden de Bandırmaspor'a 3-0 mağlup olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tütüneker, Bandırmaspor'u oynadığı oyundan ötürü tebrik ederek, "İlk defa içerde mağlup olduk. Bandırmaspor'u tebrik etmek lazım. 2-3 haftadan beri üstüne koyamıyoruz. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Üretemedik. Bundan dolayı da 3-0 mağlup olduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Uğur Tütüneker: 2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz
Uğur Tütüneker: 2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz
Uğur Tütüneker: 2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz
Uğur Tütüneker: 2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz

Uğur Tütüneker, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: '2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Uğur Tütüneker: "2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz" - Son Dakika
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