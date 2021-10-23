Uğur Tütüneker: "2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-3 haftadır istedikleri şeyleri yapamadıklarını ve bu yüzden de Bandırmaspor'a 3-0 mağlup olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tütüneker, Bandırmaspor'u oynadığı oyundan ötürü tebrik ederek, "İlk defa içerde mağlup olduk. Bandırmaspor'u tebrik etmek lazım. 2-3 haftadan beri üstüne koyamıyoruz. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Üretemedik. Bundan dolayı da 3-0 mağlup olduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL