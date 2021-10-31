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Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı

31.10.2021 12:27
Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı.

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarış, 14 ülkeden 47 sporcunun katılımıyla start aldı.

Elit kadınlar ve elit erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışta, 4,4 kilometrelik zorlu parkurda 7 tur atan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonunda elit kadınlarda Çekya'dan Tereza Tvaruzkova birinci, Ukrayna'dan Irina Popova ikinci, yine Çekya'dan Adela Holubova üçüncü oldu.

Elit erkeklerde ise İsviçre'den Vital Albin birinci, aynı ülkeden Simon Walter ikinci ve Rusya'dan Evgenii Evgrafov üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı
Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı
Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı
Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı
Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı

Bisiklet, Sakarya, Camili, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı - Son Dakika Spor


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