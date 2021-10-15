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Viranşehir Belediyespor'da ilk yönetim kurulu toplantısı - Son Dakika

Viranşehir Belediyespor'da ilk yönetim kurulu toplantısı

15.10.2021 13:56
Viranşehir Belediyespor'da ilk yönetim kurulu toplantısı

Viranşehir Belediyespor, 2021-2022 futbol sezonu öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Viranşehir Belediye spor, 2021-2022 futbol sezonu öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Viranşehir Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım'ın yanı sıra kulüp Başkanı Nurettin Karakış, kulüp sportif direktörü Mahmut Çetin, Mali İşler Başkanı Yılmaz Gözen, Kulüp yöneticileri Mustafa Akmeşe, Mahmut Güldaş ve Süleyman Çelik katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Viranşehir Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, toplantının ve alınacak kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, 2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör ligi (BAL) 3. Bölge 1. grupta mücadele edecek Viranşehir Belediyespor'a başarılar diledi. Yeni sezonun kazasız, belasız ve centilmence geçmesi dileğinde bulunan Yıldırım, geçen sezon bazı şansızlıklardan dolayı başarılı olamadıklarını belirterek, takımdan bu yıl büyük başarı beklediğini söyledi. Belediye Başkanımız Salih Ekinci'nin talimatları ile takıma gerekli her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade eden Yıldırım, sporcuya ve gençliğe verdikleri öneme vurgu yaparak, ilçede yapılan spor tesislerine dikkat çekti. Bu sezon hedeflerinin 3.Lige çıkmak olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım,250 bine yaklaşan nüfusuyla Viranşehir'in bunu fazlasıyla hak ettiğini kaydetti. Viranşehir Belediyespor kulüp başkanlığına yeni getirilen Nurettin Karakış ise, büyük desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür ettiğini belirterek, hedeflerinin bu sezon bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Karakış, 'O yıl, bu yıl' sloganı ile tüm taraftarları takımlarını desteklemeye davet etti. Taraftarların takımına sahip çıkması ve her maçta tribündeki yerlerini alıp takımını yalnız bırakmamalı diyen Karakış, hedefimiz teknik heyetiyle, sporcusuyla ve tüm taraftarlarımızla bütünleşip, 35 yıllık özleme son vermektir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından takımın son durumu ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir Belediyespor'da ilk yönetim kurulu toplantısı

Mustafa Akmeşe, Mahmut Çetin, Viranşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Viranşehir Belediyespor'da ilk yönetim kurulu toplantısı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Viranşehir Belediyespor'da ilk yönetim kurulu toplantısı - Son Dakika
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