Viyana Açık'ta şampiyon Alexander Zverev

Bu sezon katıldığı turnuvalarda beşinci şampiyonluğunu yaşayan Alexander Zverev, Viyana Açık'ta ise ilk kez kupa sevinci yaşadı.

Alman tenisçi, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Viyana Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde ABD'li Frances Tiafoe'yu 2-0 mağlup eden Alman Alexander Zverev, kupanın sahibi oldu.

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