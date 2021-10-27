Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Ayşin Erginay
Spor Toto: Shoji, Sharifi, Mert Matic, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Sercan Yüksel Bıdak (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Doğan Karakoç)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Umut Durur, Yiğit Yıldız, Dosanjh, Enaboifo, Mehmet Almaz (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Yusuf Eken, Resul Gün, İlker Esin)
Setler: 25-14, 25-12, 25-17
Süre: 73 dakika (23, 24, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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