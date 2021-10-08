Voleybol: Haftanın programı

AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor (Merkez Karşıyaka)
10 Ekim Pazar:
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
14.00 Cizre Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (Şırnak)
15.00 Spor Toto- Halkbank (Başkent Voleybol)
15.00 Altekma- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne- Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)
17.00 Galatasaray-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
16.00 Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Karaçayır)
Yarın:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
13.00 VakıfBank- Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta- PTT (Burhan Felek Vestel)
15.00 Mert Grup Sigorta-Karayolları (Başkent Voleybol)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Türk Hava Yolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA
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