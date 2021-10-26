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Yeşilçam Yolu tamamlandı - Son Dakika

Yeşilçam Yolu tamamlandı

26.10.2021 13:10
Yeşilçam Yolu tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu tamamlandı. Sarısu-Gökdere-Gedeller-Hacısekiler-Akdamlar- Gökçam ve Doyran'ı içine alan farklı etaplardan oluşan yaklaşık 38 kilometre uzunluğundaki doğa yürüyüş ve bisiklet rotası, doğaseverlerin kullanımına açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın 1969 yapımı Büyük Yemin ve Ala Geyik filmlerinin; Usta aktör Rüştü Asyalı'nın 1971 yapımı Keloğlan filminin ve yine Fatma Girik'in 1974 yapımı Kara Peçe filmlerinin çekildiği bölgelerde tabelalarla belirlenen rotalarda yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturdu. Sarısu-Gökdere-Gedeller-Hacısekiler-Akdamlar-Gökçam ve Doyran'ı içine alan güzergahtaki kavşaklara konulan yönlendirme levhaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılan kırmızı-beyaz yol işaretlemeleri sayesinde yürüyüşçüler ve bisikletçilerin yönlendirilmeleri sağlanacak.

"Haritalar dijital ortamda"

Vatandaşların, rehber olmaksızın ve maddi bir bedel ödemeksizin gerek yürüyüş gerekse bisiklet ile doğa gezilerini yapabilmeleri için oluşturulan rotalarda, güzergahın haritası, alandaki tabelalar üzerine yerleştirilen karekodları kullanılmak suretiyle vatandaşlara dijital ortamda ücretsiz olarak sunuluyor. Akıllı telefonlara indirilen harita sayesinde, vatandaşlar yapacakları yürüyüşü planlama ve gezi sırasında kontrol etme imkanı bulacak. Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, 2 etaplık bisiklet ve 4 etaplık yürüyüş yolundan oluşuyor.

"Her filme bir etap"

Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nun etaplarının Yeşilçam filmlerinin çekildiği bölgelere göre oluşturulduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, "Bu noktadan çıkarak etaplarımızı oluşturduk ve Yeşilçam ismini verdik. Doğaseverlerin güvenli bir şekilde kaybolmadan yapacakları yürüyüş ve bisiklet turları için her kavşağa yönlendirme tabelaları yerleştirdik. Ayrıca jandarma da rotalar üzerinde belirli periyotlarla devriye görevi yapacak" dedi.

"Yeşilçam'ın etapları"

1. Bisiklet Kısa Etabı

Konyaaltı-Sarısu Döner Gazino kavşağından sağa döndükten sonra yönlendirme levhalarında da belirtildiği şekilde Gökdere Tak noktasına olan mesafe 4 kilometredir. Gökdere Tak noktasından başlayıp, Altınyaka yoluna kadar olan toplamda 6.7 kilometrelik olan bu kısım bisiklet kısa etabıdır. Etapta total elevasyon deniz seviyesinden 400 metreye çıkmaktadır. Etap içerisinde iki adet çeşme mevcuttur. Etap, dağ bisikleti ve şehir bisikletine daha uygundur. Etap içerisinde yönlendirme levhaları ve işaretlendirmeleri vardır. Etabın tamamı asfalttır.

2. Bisiklet Uzun Etabı

Kısa etap başlangıç noktası ile aynıdır. Gökdere Cami önünden başlayıp, Doyran pazarına 500 metre kala olan Doyran Tak noktasında bitmektedir. Toplamda 33 kilometrelik bir etap olup, toplam elevasyon 695 metredir. Etap içerisinde yönlendirme levhaları ve işaretleri vardır. Etap içerisinde çeşme mevcuttur. Altınyaka yolundan Hacısekiler mevkine giderken yolun bir kısmı toprak yoldur ve teknik iniş vardır. Etap dağ bisikletine daha uygundur.

"Yürüyüş etapları"

Yeşilçam doğa yürüyüş rotası 4 etaptan oluşmaktadır. Toplamda 38 kilometrelik rotaya; 4 farklı Tak noktasından giriş yapılabilmektedir. Bu Tak noktaları, aynı zamanda etapların başlangıç ve bitiş nokraları olup; Gökdere Cami önünde, Akdamlar Pazarı kavşağı yakınında, Doyran Pazarı yakınında ve Akdamlar Pazarı kavşağına yakın köprü öncesinde bulunmaktadır.

1.Yürüyüş Etabı (Ala Geyik Etabı)

Gökdere Tak noktasından başlayıp, Altınyaka yoluna kadar olan kısımdır. Toplamda 6.7 kilometredir. Total elevasyon deniz seviyesinden 400 metreye çıkmaktadır. Yolun tamamı asfalttır ve yol üzerinde iki adet çeşme vardır.

2. Yürüyüş Etabı (Büyük Yemin Etabı)

2. Etap, birinci etabın bittiği asfalt yolun 1.2 km ilerisindeki yönlendirme levhalarının olduğu yerde aşağı yönde olan toprak yolla başlamaktadır. 3.4 kilometrelik bir toprak inişten sonra asfalt yola çıkılır. 1.5 kilometre doğu yönünde devam edilerek sol tarafa dere yatağı yoluna giriş yapılır. 1 km'lik dere yatağını çıktıktan sonra asfalt yoldan sola batı yönüne dönülüp, 250 metre kadar ileriden levha yönlendirmesi ile sağa giriş yapılarak 2.7 kilometre toprak yoldan devam edilir. Akdamlar Pazarındaki kavşağın güney batısı istikametindeki ara yola girilmek suretiyle etap tamamlanmış olur. İkinci etabın bitişi aynı zamanda 3. etabın başlangıç noktası olan Akdamlar pazarındaki Yeşilçam Yolu giriş kapısıdır. Etap içerisinde çeşme yoktur. 2. Etap toplamda 9.7 kilometredir.

3. Yürüyüş Etabı (Keloğlan Etabı)

Akdamlar Pazarı merkezinde bulunan 3 yol ayırımındaki ilk aradaki Tak noktası, üçüncü etabın başlangıç noktasıdır. Tak noktasından itibaren yaklaşık 3.2 kilometre yarı asfalt yarı toprak yolda devam edildikten sonra sağdaki köprüden dönülerek Geyikbayırı yoluna çıkılır. Geyikbayırı istikametine giderken köprüden 200 metre sonra sağa yönlendirme levhasından sapılarak asfalt yoldan devam edilir ve Etap sonundaki Akdamlar Pazarı kavşağı öncesindeki köprünün olduğu mevkiye çıkılır. Takın olduğu yer 3. Etabın bitiş noktasıdır. 3. Etap toplamda 5.8 km'dir.

4. Yürüyüş Etabı (Kara Peçe Etabı)

3. Etap bitişin noktasının 90 derece solundaki 4. Etap Tak noktası etabımızın başlangıç noktasıdır. Etap toprak ve asfalt yoldan oluşmaktadır. Yol boyu yerleştirilmiş olan yönlendirme levhaları takip edilerek Saklıkent yoluna çıkılır. Yola çıktıktan sonra, sola dönülerek Saklıkent istikametine devam edilmek suretiyle köprüdeki Tak noktasına ulaşılır. Burası dördüncü etabın bitişidir Dördüncü etap bitiş noktası ve Doyran Pazarı arası 500 metredir. 4. Etap toplamda 9.2 kilometredir. - ANTALYA

Yeşilçam Yolu tamamlandı
Yeşilçam Yolu tamamlandı
Yeşilçam Yolu tamamlandı
Yeşilçam Yolu tamamlandı
Yeşilçam Yolu tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Bisiklet, Yeşilçam, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşilçam Yolu tamamlandı - Son Dakika Spor


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