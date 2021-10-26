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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0

26.10.2021 16:00
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Boluspor, sahasında Çarşambaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Boluspor, sahasında Çarşambaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Boluspor atağında Novak'ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasında topla buluşan Arda Köksal'ın şutunda top auta çıktı.

43. dakikada Arda Köksal'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Odah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

87. dakikada Talha'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diyar Kaba'nın dönerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Akdağ xx, Abdülhamit Söyler xx, Kurtuluş Aslan xx

Boluspor: Ömer Alıcı xx, Diarrassouba xx, Odah xx (Diyar Kaba dk. 60 xxx), Hakan Bilgiç xx, Arda Şengül xx, Novak xx (Talha Erdoğan dk. 60 x), Atamer Bilgin xx, Arda Köksal xx (Alican Özyürek dk. 70 x), Ensar Bilir xx, Berk Yıldız xx, Erkam Reşmen xx

Yedekler: Kaan Doğan, Abdurrahim Dursun, Fethi, Eray Ateseven, Bregu, Emin Bayram, Abdurrahman Canlı,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Çarşambaspor: Akın Demirtaş xx, Mete Han Genç xx (Enver Ayyıldız dk. 46 x), Recep Oğuz xx, Muhammet Uzun xx, Safa Yıldırım xx (Metin Karakan dk. 46 x), Yüksel Çal xx (Mustafa Pınar dk. 46 x), Hasan Küçük xx, Mert Tolun xx, Cihat Karakuş xx, Fırat Salur xx (Fırat Aras dk. 75 x), Mustafa Doğan xx (Emre Fırtına dk. 80 ?)

Yedekler: Alihan Coşkun, Aykut Topal

Teknik Direktör: Ufuk Sarı

Gol: Diyar Kaba (dk. 87) (Boluspor)

Sarı kartlar: Recep Oğuz, Muhammet Uzun (Çarşambaspor), Hakan Bilgiç, Diyar Kaba (Boluspor) - BOLU

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0

Türkiye Kupası, Çarşambaspor, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 Çarşambaspor 0 - Son Dakika
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