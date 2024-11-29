Sporcular Soğuk Havada Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Sporcular Soğuk Havada Antrenman Yapıyor

Sporcular Soğuk Havada Antrenman Yapıyor

Muş'ta atletizm antrenmanları soğuk havaya rağmen devam ediyor, genç sporcular azimle çalışıyor.

29.11.2024 16:59
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Muş 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde soğuk havaya rağmen atletizm antrenmanları hız kesmeden devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen antrenmanlar, uzman antrenörlerin gözetiminde sürdürülüyor. Uzman antrenörler eşliğinde çalışan sporcular, zorlu hava şartlarına rağmen performanslarını artırmak için yoğun çaba göstererek yarışmalara hazırlanıyor.

Sporun her şartta devam etmesi gerektiğini vurgulayan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, genç sporcuların soğuk havaya rağmen gösterdiği özverinin takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Müdürlük olarak son dönemde özellikle gençlerimizin sporla daha fazla ilgilenmeye başlaması, ilimizdeki spor altyapısının güçlenmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. Soğuk havaya rağmen, sporcularımızın disiplinli bir şekilde çalışmalara devam etmesi, gösterdikleri azim ve gayret, bizlere sporun her şartta hayatımızın bir parçası olduğunu hatırlatmaktadır. Uzman antrenörlerimizin liderliğinde yapılan bu antrenmanlar, gençlerimizin hem fiziksel hem de mental anlamda güçlü bireyler olarak yetişmesine vesile oluyor. Bizler, gençlerimizin sadece fiziksel gelişimlerini değil, aynı zamanda karakterlerini de güçlü tutarak, onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Muş'taki tüm spor faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sporcular Soğuk Havada Antrenman Yapıyor - Son Dakika

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