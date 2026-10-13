Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

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Sporting, Şampiyonlar Ligi\'nde 2\'de 2 yaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Sporting, deplasmanda Lens'i 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Sporting, Fransa deplasmanında RC Lens ile karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan karşılaşmayı konuk ekip Sporting 2-0 kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Maça etkili başlayan Sporting, aradığı golü 22. dakikada buldu. Nestory Irankunda'nın pasında topla buluşan Luis Suarez, takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Lens beraberlik için yüklense de Sporting savunması geçit vermedi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde sahneye çıkan Issa Doumbia, attığı golle farkı ikiye çıkararak mücadelenin skorunu belirledi.

2'DE 2 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Sporting, 2'de 2 yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı. Lens ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Sporting, sahasında LASK Linz'i ağırlayacak. Lens, Club Brugge deplasmanına gidecek.

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