Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar - Son Dakika
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Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar

19.06.2022 11:49

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 8 baba, judo takımında yer alan çocuklarıyla antrenmana katılıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 8 baba, judo takımında yer alan çocuklarıyla antrenmana katılıyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesindeki judo takımı Ahmet Koçyiğit antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor. Takımda bulunan yaklaşık 150 çocuk ikiye ayrılarak, haftanın 3 günü antrenman yapıyor. Takımdaki bazı sporculara antrenmanlarda babaları da eşlik ediyor.

Antrenmanlara katılan baba Gökhan Darka, AA muhabirine, çocuklarına iyi bir örnek olmak için spora başladığını, herkesin çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Spor yaparken çok mutlu olduğunu belirten Darka, "İki çocuğumu spora yönlendirmek istedim, bensiz gitmeyeceklerini söylediler. Ben de onlara sporu sevdirebilmek için birlikte spor yapıyorum. Yaklaşık 7 aydır bu şekilde spor yapıyoruz." dedi.

Melisa Darka da babasıyla judo eğitimine katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Aksoy: "Kızım 'Sensiz gitmem.' dedi"

Çocuğuyla birlikte eğitime gelen babalardan Tuncay Aksoy, kızı sayesinde sporu sevmeye başladığını dile getirerek, "Kızımın geleceği, gelişimi ve eğitimi için spor yapıyoruz. Kızım 'Sensiz gitmem.' dedi. Birbirimizle yarışarak spor yapıyoruz. Derslerine de çok faydası oluyor. İnşallah diğer aileler de bu şekilde çocuklarına örnek olur." ifadelerini kullandı.

Babasıyla spor yapmanın çok keyifli olduğunu anlatan Dilay Aksoy ise yaklaşık 5 yıldır bu şekilde antrenmanlara katıldıklarını aktardı. Aksoy, "Babam, bana örnek oluyor ve beni motive ediyor." diye konuştu.

Kara: "Çocuğumla birlikte aktif sporcuyuz"

Birlikte spor yapmanın çocuğunun başarılı olmasını sağladığını dile getiren baba Adem Kara ise "Çocuğumun Türkiye birincilikleri ve Avrupa üçüncülükleri bulunuyor. Çocuğumla birlikte aktif sporcuyuz. Tüm bu başarıda Ahmet Koçyiğit hocamızın emeği bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Milli sporcu Ali Efe Kara da babasının spora başlaması şartıyla kendisinin de spora başladığını, babası sayesinde başarılar elde ederek madalyalar kazandığını söyledi. Kara, "Hedefim dünya şampiyonluğu. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Satılmış Gündür, oğlunun spora başlamasına vesile olduğunu, yaklaşık bir yıldır da birlikte spor yaptıklarını belirtirken, oğlu Kadir Efe Gündür, arkadaşlarının babalarıyla judo eğitimine gittiğini görünce, kendisinin de babasıyla antrenmanlara başladığını anlattı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı ve antrenör Ahmet Koçyiğit, sporculardan bazılarının babalarıyla spor yapmak istediğini vurgulayarak, "Buna izin verdik. Burada hem diğer velilere örnek oluyorlar hem de sağlık için spor yapıyorlar. Çocuklar mutlu, spor yapan babalar mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. İnşallah bu şekilde spor yapan velilerimizin sayısı artacak." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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