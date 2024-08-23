St. Gallen Teknik Direktörü Maassen: İnanırsak Kazanabiliriz

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SANKT UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan İsviçre'nin St. Gallen teknik direktörü Enrico Maassen, "Şimdi bir hafta sonra Trabzon'a gittiğimizde her şey olabilir. İnanırsak kazanabiliriz." dedi.

Maassen, düzenlediği basın toplantısında, kendileri için güzel ve zevkli bir maç olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında takım olarak biraz çekingen davrandıklarını ifade eden Maassen, "İkinci yarıda daha fazla kendimize güvenerek oynadık. Trabzonspor iyi top çevirdi. Memnunum, kazanmak için oynuyoruz kazanmayı isterdik. Şimdi bir hafta sonra Trabzon'a gittiğimizde her şey olabilir. İnanırsak kazanabiliriz. Bir hafta süreyle idman zamanımız var. Bakalım ne olacak." diye konuştu.

Maassen, maçın ikinci yarısında attıkları bir golün hakemin VAR'a gitmesinin ardından iptal edildiğini hatırlatarak, pozisyonu görmemesine rağmen futbolcusunun rakibinin formasını çektiğini duyduğunu belirtti.

Rövanş maçında Trabzonspor taraftarlarının maçta etkili olabileceğinin sorulması üzerine Maassen, "Bizim stadyumda da çok sesli ve heyecan verici bir taraftarımız var. O yüzden bu konuda fazla tedirgin değilim." yanıtını verdi.