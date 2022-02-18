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Stadyumda protokol ve VIP tribünleri yenileniyor - Son Dakika

Stadyumda protokol ve VIP tribünleri yenileniyor

18.02.2022 13:03
Stadyumda protokol ve VIP tribünleri yenileniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü işbirliğiyle Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda yapılan protokol ve VIP tribünlerindeki yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü işbirliğiyle Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda yapılan protokol ve VIP tribünlerindeki yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Güney VIP tribününün koltukları yenilenirken, kuzey VIP tribününe de eski koltuklar yerleştirilmek suretiyle ikinci VIP tribünü oluşturuldu. Ayrıca protokol tribünü de A ve B protokol şeklinde yeniden düzenleme yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara Alanya Belediyesi ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü ilave katkılarda bulunuyor.

"Trabzonspor maçına yetiştireceğiz"

Çalışmaları yerinde takip eden Aytemiz Alanyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Işık, "Çalışmalar yaklaşık bir haftadır sürüyor. VIP tribünlerde sona gelindi. Protokol tribününde çalışmalar sürüyor. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. İnşallah protokol ve VIP tribünlerimizi pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına yetiştireceğiz" dedi. - ANTALYA

Stadyumda protokol ve VIP tribünleri yenileniyor
Stadyumda protokol ve VIP tribünleri yenileniyor
Stadyumda protokol ve VIP tribünleri yenileniyor

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Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Alanya Belediyesi, Bahçeşehir Koleji, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stadyumda protokol ve VIP tribünleri yenileniyor - Son Dakika Spor


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