- Stanimir Stoilov: "Önemli bir galibiyet aldık"
İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu fakat bugün çok büyük bir baskı altında oynadık. Çünkü oyuncularım bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyordu" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İlk yarıda kalite çok iyi değildi ama 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Çünkü bu 3 puan bizi rakibimizin biraz daha önüne geçirdi ve bizi Süper Lig hedefinde biraz daha ileriye taşıdı. Fakat henüz hiçbir şey bitmedi. Bazıları şimdiden Süper Lig'de olduğumuzu düşünebilir fakat ben buna kesinlikle katılmıyorum. Henüz hiçbir şey bitmedi. Ben, oyuncularım ve etrafımızdaki herkesin bunu iyi bilmesi gerekiyor. Bizim çok sıkı bir şekilde çalışmaya ve bir sonraki maçlarımıza hazırlanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şu anda en az 2 maç daha kazanmalı ve önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Bunu yapmazsak çok büyük sıkıntı yaşarız. Aynı zamanda oyuncularımın her zaman maksimum performans ile oynaması gerekiyor çünkü bizi her maç evimizde kapalı gişe oynatan ve Türkiye'nin her yerinde müthiş bir destek veren taraftarımız var. Onlar hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman bizi destekliyorlar ve bizim yanımızda oluyorlar. Onlar için her zaman maksimum performansımızı vermemiz gerekiyor. Şu an için söylediğim gibi kesinleşmiş hiçbir şey yok. Çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki maçları kazanıp Süper Lig'e yükseleceğiz" dedi.
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın hala Süper Lig'e yükselebilmek için çok çalışması gerektiğini belirtti. Stoilov, oyuncularının her zaman maksimum performans göstermesi gerektiğini ve taraftarların desteğinin önemini vurguladı.
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