Altay formasıyla 2019'da jübile yapan Murat Uluç , siyah-beyazlı kulüpteki transfer yasağı nedeniyle 3 yıl sonra futbola geri dönüş yaptı. İzmir ekibinin 17 Mayıs 2019'da 1'inci Lig'de evinde oynadığı Elazığspor maçında kariyerini noktalayan 41 yaşındaki forvet, bu sezon sürpriz bir kararla Altay'daki antrenörlük lisansını iptal edip futbolcu olarak sahada görev aldı. Altaylı taraftarlar, Samsunspor müsabakasının 74'üncü dakikasında Kutay'ın yerine oyuna giren Murat'ı alkış yağmuruna tuttu.

Kaynak: DHA

Gökhan Memişoğlu, Cihan Aydın, Samsunspor, Alsancak, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yılport Samsunspor: 0-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.