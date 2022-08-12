Yılport Samsunspor: 0-2 - Son Dakika
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Yılport Samsunspor: 0-2

12.08.2022 23:10
Yılport Samsunspor: 0-2

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan AkbulutALTAY: Ozan, Tolga (Dk. 90 Nurettin), Kutay (Dk. 74 Murat), İbrahim, Björkander, Efe, Ceyhun, Zeki, Salih, Mehmet (Dk. 61 Yusuf), ErenYILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Zeki, Yusuf, Alim, Mücahit, Osman (Dk.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

ALTAY: Ozan, Tolga (Dk. 90 Nurettin), Kutay (Dk. 74 Murat), İbrahim, Björkander, Efe, Ceyhun, Zeki, Salih, Mehmet (Dk. 61 Yusuf), ErenYILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Zeki, Yusuf, Alim, Mücahit, Osman (Dk. 71 Yusuf Emre), Celil (Dk. 78 Ali Ülgen), Boldrin (Dk. 87 Ahmet), Fofana, Harris (Dk. 71 Novikovas), LauraGOLLER: Dk. 25 Harris, Dk. 88 Ahmet (Samsunspor)SARI KARTLAR: Kutay (Altay)Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-23 sezonun açılış maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Her iki yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzanan Samsunspor'un gollerini 25'inci dakikada Harris, 88'inci dakikada Ahmet kaydetti. Bu karşılaşmayla birlikte 1'inci Lig'de ilk kez VAR teknolojisi uygulandı. Bu sezon deplasman seyirci yasağının kalkmasıyla Samsunspor taraftarları da müsabakayı stadyumdan takip edebildi.

25'inci dakikada Samsunspor kontratağında sol kanattan ilerleyen Fofana yerden ceza sahasına kesti, kaleci Ozan'ın uzanamadığı topu Harris gelişine penaltı noktası üzerinden filelere yolladı. Yardımcı Hakem Gökhan Memişoğlu ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası Samsunspor'un golü geçerli sayıldı: 0-1.       35'inci dakikada sağdan Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen İbrahim kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.İlk yarı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.54'üncü dakikada konuk ekipten Celil, ceza yayı gerisinden şansını denedi. Yerden seken topu kaleci Ozan köşeden kornere çeldi.63'üncü dakikada Samsunspor kontratağında Boldrin'in yerden pasıyla sağdan ceza sahasına giren Laura'nın sert şutunda kaleci Ozan mutlak golü önledi.84'üncü dakikada Altaylı Murat'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Szumski parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.88'inci dakikada Samsunspor, ikinci golü buldu. Kontratakla kendi yarı alanından çıkan konuk ekipte sol çaprazda topla buluşan Ahmet, uzak köşeye vurdu. Top yerden sekerek ağlara gitti: 0-2.Samsunspor maçı 2-0 kazandı.

MURAT ULUÇ, 3 YIL SONRA FUTBOLA DÖNDÜ

Altay formasıyla 2019'da jübile yapan Murat Uluç, siyah-beyazlı kulüpteki transfer yasağı nedeniyle 3 yıl sonra futbola geri dönüş yaptı. İzmir ekibinin 17 Mayıs 2019'da 1'inci Lig'de evinde oynadığı Elazığspor maçında kariyerini noktalayan 41 yaşındaki forvet, bu sezon sürpriz bir kararla Altay'daki antrenörlük lisansını iptal edip futbolcu olarak sahada görev aldı. Altaylı taraftarlar, Samsunspor müsabakasının 74'üncü dakikasında Kutay'ın yerine oyuna giren Murat'ı alkış yağmuruna tuttu.


- İzmir
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Altay taraftarından takıma tam destek Altay taraftarından takıma tam destek Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret
Kaynak: DHA

Gökhan Memişoğlu, Cihan Aydın, Samsunspor, Alsancak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 0-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor: 0-2 - Son Dakika
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