Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.08.2022 20:25
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Zorbay Küçük, Bilal Gölen, Furkan ÜrünVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, DiagneAlanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Umut...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Bilal Gölen, Furkan Ürün

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, Diagne

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Umut Güneş, Fer, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Goller: Dk. 19 Eduardo, Dk. 28 Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Bayır, Dk. 45+2 Candeias (Alanyaspor), Dk. 36 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ilk yarısı Akdeniz ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Efecan Karaca kaleciyle karşı karşıya olmasına rağmen meşin yuvarlağı soldan gelen Eduardo'ya çıkardı. Eduardo rahat bir vuruşla pozisyonu gole çevirdi: 1-0.

28. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da, Efecan Karaca'nın ara pasıyla Efkan Bekiroğlu savunmanın arkasına kaçarak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan, Viviano'yu çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

39. dakikada sağdan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Borini ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı) Karagümrük'te 5 yeni isim 11'de Karagümrük'te 5 yeni isim 11'de
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Karagümrük, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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