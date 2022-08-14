Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz

Kaynak: AA

Süleyman Özdamar, Baran Eraslan, Samet Yalçın, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

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