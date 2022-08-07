39. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright, rakibini çalımladıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleciyi de çalımlamaya çalışınca Muslera yatarak topun sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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