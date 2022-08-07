Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.08.2022 23:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park AntalyaHakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Ndao, Luiz Adriano, Ghacha, Haji WrightGalatasaray: Muslera, Boey,...

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Ndao, Luiz Adriano, Ghacha, Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveria, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Sarı kartlar: Dk. 14 Nelsson, Dk. 45 Berkan Kutlu, Dk. 45+3 Muslera (Galatasaray), Dk. 43 Ömer Toprak (Fraport TAV Antalyaspor),

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yapılan Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

17. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün, rakibini çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinde bekleyen Emre Akbaba'ya topu attı. Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

19. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Ömer Toprak'ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

21. dakikada Oliveria'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Van Aanholt'un sert vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde son çizgiye inen Yunus Akgün'ün rakiplerini geçtikten sonra yerden vurduğu topu kaleci Boffin, ayaklarıyla kornere gönderdi.

37. dakikada serbest vuruşu kullanan Oliveria'nın şutunda top Antalyasporlu savunma oyuncularına çarptıktan sonra Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright, rakibini çalımladıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleciyi de çalımlamaya çalışınca Muslera yatarak topun sahibi oldu.

45+3. dakikada uzun pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Haji Wright, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Luiz Adriano'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

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Kaynak: AA

Ömer Toprak, Antalyaspor, Karaoğlan, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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