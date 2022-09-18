45+4. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza yayına çevirdiği topa Charisis, gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanılttı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon başında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

Kaynak: AA

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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