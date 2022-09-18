Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.09.2022 21:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk CurbayMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Pedrihno, Beridze, SoweDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Pedrihno, Beridze, Sowe

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ahmed Musa (Dk. 19 N'Jie), Ulvestad, Charisis, Gradel, Sabi'a, Angielski

Goller: Dk. 2 Beridze, Dk. 44 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Goutas, 45+7 Charisis (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Pedrinho (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

2. dakikada MKE Ankaragücü, öne geçti. Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahasında buluşan Beridze, düzgün bir kontrolle meşin yuvarlağı önüne aldı. Dar alanda rakiplerinden sıyrılan Beridze, plase vuruşla topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Pedrinho, ceza sahası dışının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Ali Şaşal Vural, üzerine gelen topu kornere tokatladı.

21. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye gelen topu kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak kornere çeldi.

26. dakikada Pedrinho'nun ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı sağına uçarak kurtardı.

44. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Beridze'nin sol kanattan ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen sol direkten döndü. Direkten dönen topu, altıpasın içinde boş kaleye Sowe gönderdi: 2-0.

45+4. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza yayına çevirdiği topa Charisis, gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanılttı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon başında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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