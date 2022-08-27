Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

27.08.2022 21:50
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen BaltacıErzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel) (Dk. 90+4 Muhammed Furkan Özhan), Shala, Eren Tozlu, Hasek (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel) (Dk. 90+4 Muhammed Furkan Özhan), Shala, Eren Tozlu, Hasek (Dk. 83 Sefa Akgün), Cengizhan Bayrak, Olanare, Orhan Ovacıklı, Estrela

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 83 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 77 Douglas Tanque), Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mucahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 83 Hasan Kılıç), Harris (Dk. 67 Novikovas)

Goller: Dk. 13 Süleyman Koç, Dk. 52 Olanare (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 41 ve 45+5 Laura (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Shala, Dk. 46 Muzaffer Bilazer (Futbol sorumlusu), Dk. 90+6 Olanare (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Orhan Ovacıklı, Dk. 54 Estrela, Dk. 80 Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK), Dk. 12 Zeki Yavru, Dk. 50 Celil Yüksel, Dk. 90+2 Laura (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Yılport Samsunspor, 2-2 berabere kaldı.

Maçın 90+8. dakikasında konuk ekip, Hasan Kılıç ile bir penaltıdan yararlanamadı.

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Kaynak: AA

Muhammed Furkan, Hasan Batuhan, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

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