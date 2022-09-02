Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.09.2022 22:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil ÇetinHangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Gheorghe, Umut NayirTrabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Gheorghe, Umut Nayir

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bardhi, Djaniny

Sarı kartlar: Dk. 27 Gbamin, Dk. 35 Bartra (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

10. dakikada Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Serkan Kırıntılı, Arda Kardeşler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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