Futbol: Ümit milli hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Ümit milli hazırlık maçı

27.09.2022 22:10
Futbol: Ümit milli hazırlık maçı

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Hüseyin Göçek, Ogün Kamacı, Oğuz Kaan ÇalışırTürkiye: Emre Bilgin (Dk. 45+1 Osman Ertuğrul Çetin), Seyhan Yiğit (Dk. 90+2 Efecan Mızrakçı), Serdar Saatçı, Emin Bayram (Dk. 84 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş, Kazımcan Karataş, Yusuf Barası (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ogün Kamacı, Oğuz Kaan Çalışır

Türkiye: Emre Bilgin (Dk. 45+1 Osman Ertuğrul Çetin), Seyhan Yiğit (Dk. 90+2 Efecan Mızrakçı), Serdar Saatçı, Emin Bayram (Dk. 84 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş, Kazımcan Karataş, Yusuf Barası (Dk.45+1 Doğuhan Aral Şimşir- Dk. 90+2 Ali Barak), Hakan Yeşil (Dk. 45+1 Berkay Vardar), Cem Türkmen, Ömer Faruk Beyaz (45+1 Erencan Yardımcı - Dk. 67 Enis Destan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 62 Kenan Yıldız)

Gürcistan: Luka Kutaladze, Giorgi Gocholeishvili, Iva Gelashvili (Dk. 81 Nika Gagnidze), Aleksandre Kalandadze, Levan Kharabadze (Dk. 57 Giorgi Kvernadze), Levan Osikmashvili, Luka Gagnidze (Dk. 69 Nika Khorkheli), Saba Sezanov, Giorgi Moistsrapeshvili, Giorgi Guliashvili (Dk. 69 Tsotne Kapanadze), Giorgi Gagua (Dk. 69 Loka Khorkheli)

Gol: Dk. 41 Ömer Faruk Beyaz (Penaltıdan) (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 66 Kazımcan Karataş (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 22 Saba Sezanov, Dk. 59 Iva Gelashvili, Dk. 78 Tsotne Kapanadze, Dk. 78 Luka Kutaladze (Gürcistan), Dk. 78 Enis Destan (Türkiye)

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

7. dakikada ilk ciddi atak Türkiye'den geldi. Sol kanatta topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın havadan ortasına Bertuğ Özgür Yıldırım yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak, sol kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.

27. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Seyhan Yiğit'in ortasına yükselen Yusuf Barasu'nun kafa vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.

31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Saatçı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.

40. dakikada Türkiye penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım, rakip oyuncu Saba Sezanov tarafından düşürüldü.

41. dakikada Türkiye'nin ilk golü penaltıdan geldi. Ömer Faruk Beyaz'ın penaltı vuruşunda top terse yatan kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ikinci yarısında çok pozisyon olmadı ve maç sonunda Türkiye, Gürcistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçı statta izledi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Göçek, Karataş, Seyhan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ümit milli hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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