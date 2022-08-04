Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

64. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornere Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, Dobras topu çizgi üzerinden çevirdi. Pozisyonun devamında Calvo'nun kafa vuruşunda ise Dobras bir kez daha gole engel oldu.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Muhammet Demir, Konyaspor, Litvanya, Spor, Son Dakika

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