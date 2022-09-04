Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.09.2022 20:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf BozdoğanAtakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Onur Ergün, Lobjanidze, El Kaabi, VargaAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Onur Ergün, Lobjanidze, El Kaabi, Varga

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Ndiaye, Stanbouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

Gol: Dk. 21 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

30. dakikadaki Hatayspor kontratağanında Lobjanidze'nin pasına hareketlenen Varga'nın arka direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

33. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı Adana Demirspor savunması uzaklaştırmak isterken, top Lobjanidze'nin kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada sağ kanattan Faletti'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Varga'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

38. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Erce Kardeşler, Ertaç Özbir, Onur Ergün, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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