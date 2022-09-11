Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.09.2022 22:14
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok, Gökhan BarcınGaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou (Dk. 70 Ömürcan Artan), Hanousek, Jevtovic (Dk. 85 Stankovski), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal (Dk. 70 Markovic), Figueiredo (Dk.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou (Dk. 70 Ömürcan Artan), Hanousek, Jevtovic (Dk. 85 Stankovski), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal (Dk. 70 Markovic), Figueiredo (Dk. 85 Mirza Cihan), Abdulkadir Parmak, Maxim, Mustafa Eskihallaç (Dk. 46 Pekhart)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Durel Avounou (Dk. 76 Del Valle), Lenjani (Dk. 85 Bettaieb), Glumac, Sackey, Serkan Göksu, Kartal Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Mrsic), Umut Nayir, Geraldo (Dk. 62 Onur Ayık), Gheorghe (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)

Goller: Dk. 59 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 90 Mrsic (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Kitsiou, Dk. 75 Djilobodji, Dk. 86 Markovic (Gaziantep FK) Dk. 50 Sackey, Dk. 72 Durel Avounou, Dk. 90+3 Del Valle (HangiKredi Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile HangiKredi Ümraniyespor, 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Ceza alanı içinde Glumac'ın Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı. 1-0.

65. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

87. dakikada bu kez HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Onur Ayık, Markovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.

90. dakikada Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

YORUMLAR
500
Ümraniyespor: 1-1 Ümraniyespor: 1-1
Kaynak: AA

Murat Ergin Gözütok, Ertuğrul Ersoy, Günay Güvenç, Ümit Öztürk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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