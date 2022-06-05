Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor - Son Dakika
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Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor

05.06.2022 00:49
Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadaki forvet tercihini Enes Ünal'dan yana kullanmasıyla ilgili gelen bir soruya Kuntz, " Serdar Dursun'u sonradan oyuna almak sonuç getiriyor demek ki. Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var. Kadro kararımızı verirken yorgunluk seviyesini dengelemeye çalışıyoruz. Maç maç bu kararları vereceğiz. Oyuncuların fiziksel durumlarındaki verilere bakacağız" diye konuştu.

"ULUSLAR LİGİ'NDE BU HAFTA SADECE 3 TAKIM 4 GOL ATABİLDİ"Karşılaşmanın başında hücum bölgesinde yaptıkları paslarda iyi bir isabet yüzdesi yakalayamadıklarını aktaran Kuntz, "3'üncü bölgede iyi koşamadık ama kaptanımız 11.5 kilometre koştu. 2'nci yarıda yaptığımız koşular boş alan bulmamızı sağladı ve skoru bulabildik. Son 3 gün içerisinde Uluslar Ligi'nde 26 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda sadece Gürcistan, Hollanda ve Türkiye 4 gol atabildi. Takımların bu dönemde özellikle hücumda zorlandığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu."FERDİ'NİN PERFORMANSINDAN GAYET MEMNUNUM"

Bugün ilk defa milli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili de konuşan Kuntz, "Ferdi'nin performansından gayet memnunum. Biraz tedirgin başladı ama süre ilerleyince istediğimiz performansı sergiledi. Fenerbahçe'de alıştığımız performansı ilerleyen dakikalarda gösterdi" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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