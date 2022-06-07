Stefan Kuntz: "Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz" - Son Dakika
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Stefan Kuntz: "Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz"

07.06.2022 00:57
Stefan Kuntz: "Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde karşılaşacakları Litvanya maçının suni çimde oynanacak olması oyunu etkileyeceğine vurgu yaparak, "Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde karşılaşacakları Litvanya maçının suni çimde oynanacak olması oyunu etkileyeceğine vurgu yaparak, "Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci müsabakasında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suni çimde oynanacak karşılaşma öncesi zemine dikkat çeken Kuntz, "Faroe Adaları maçından sonra ilk idmanımızı suni çimde yaptık. Alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağız, saha koşulları oyunu etkileyecektir. Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz. Yarın mücadeleden çekinmeyen bir Litvanya ile karşılaşacağız" dedi.

"C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişizdir"

Litvanya maçında, Faroe Adaları karşılaşması 11'inden değişiklik olabileceğini belirten Alman teknik adam, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacak. Litvanya'nın son maçlarını izledik. Hareketli oyunumuzla fark oluşturacağımızı tahmin ediyorum. Şu anda Uluslar C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir. FIFA sıralamasında bizden düşük sırada olan takımlara karşı oyunu domine etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Futbolcuların doğru beslenmesi için çalışıyoruz"

A Milli Takım kadrosunda bulunan oyuncuların zihinsel güçlenmesinin yanı sıra beslenmelerine de dikkat ettiklerini söyleyen Kuntz, "Bizim için öncelik grubu birinci bitirmek ama farklı takımlara karşı farklı formatlarla sahaya çıkıyoruz. Oyuncularımızın zihinsel anlamda da güçlenmesini istiyoruz. Şu ana kadar geçirdiğimiz 10 günlük kamp süresinde çok iki değerli beslenme uzmanımız ve aşçımız var. Aşçımız iyi yemekler yapıyor, lezzetli yemekler yapıyor. Kamp sonrası oyuncularımızın hamburger yemesini istemeyiz. Sebze ve sağlıklı yemekler. Biz her zaman oyuncularımıza fayda sağlayacak, ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yogadan bahsetmiştik, kaslarını gevşetmede faydası oluyor. Bunlardan birisi de bu kitabı hediye etmemizdi. Futbolcuların doğru şekilde beslenmesi için, kitabın faydalı olacağını düşündük. Kitabın yazarını da tanıyorum. Almanya'da çalıştı ve sonrasında kendisini Jürgen Klopp, Liverpool'a aldı" ifadelerini kullandı.

Yarın akşam, Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Stefan Kuntz, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: 'Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz' - Son Dakika

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