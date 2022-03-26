Stefan Kuntz: "Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum" - Son Dakika
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Stefan Kuntz: "Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum"

26.03.2022 15:21
Stefan Kuntz: "Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum" dedi. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: 'Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum' - Son Dakika


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