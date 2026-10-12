Stoilov, Eyüpspor'u 4-0 yenen Göztepe'nin galibiyete ihtiyacı olduğunu söyledi

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın son maçında konuk olduğu Eyüpspor'u 4-0 yenen Göztepe'de Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Stanimir Stoilov, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Bulgar teknik adam, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Sezon başından beri kazanamıyorduk. Oyuncularım, bundan dolayı biraz baskı hissediyordu. Maça biraz gergin başladılar. Kırmızı karttan ve penaltıdan sonra oyun bizim için daha kolay olmaya başladı. İlk yarıda ikinci golü bulmak istedik ama başaramadık. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik. İkinci yarıda böylece 3 gol bulduk. 10 kişiye karşı bile 4 gol atmak kolay değil. Yine de sergilediğimiz oyundan çok memnun değilim. Geçmiş yıllarda çok daha iyi maçlar oynamıştık. Son 2-3 senede gösterdiğimiz yüksek seviyeye geri dönmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stoilov, milli takım arasını normalde sevmediğini kaydederek, "Bu sefer milli takım arası sayesinde bizim oyuncularımız toparlandı. Bu yüzden ara bizim için iyi oldu. Noah Sonko ve Novatus Miroshi geri döndü. Aslında Allan Godoi de geri dönmüştü ama bugün sabah antrenmanda bir ağrısı olduğunu söyledi. Onun durumunu yarın göreceğiz. Ogün Bayrak ise 2-3 hafta takımdan uzak kalacak. Bu oyuncuların en kısa zamanda toparlanması, takıma geri dönmesi ve en iyi performanslarını vermeleri önemli. Miroshi ve Godoi'nin sakatlıklarının ardından fiziksel olarak kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Godoi'nin dönüşü önemli çünkü kendisi savunmamıza istikrar, agresiflik ve güç katacak." şeklinde konuştu.