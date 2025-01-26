Stoilov: Fenerbahçe Maçında İyi Oynadık

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe maçında oyun anlamında iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi mücadele ettiklerine vurgu yapan Stoilov, "Televizyon başında ve statta izleyenler adına çok ilgi çeken maçtı. Takımımım kalitesini göstermeye çalıştı. İkinci ve üçüncü golü bulmamız gerekiyordu. Maçta 2-3 fırsat yakaladık ama maalesef gole çeviremedik. Hatayla yediğimiz gol konsantrasyon kaybına sebep oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı yaşayınca onlar da iki ve üçüncü golü buldular. Bu tarz konsantrasyon kayıpları yaşamamamız gerekiyor. Sonrasında 1 gol daha bulduk ama yetmedi. Oyun anlamında iyi bir maç çıkardığımız düşünüyorum. İyi ve genç bir takımız, sürekli gelişimi sağlamalıyız" diye konuştu.

"Rakibin sistemine karşılık verdiğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı sistemle ilgili gelen soruya Bulgar teknik adam, "Bugün 2 takım da bu sistemi tercih etti. Her sisteme karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rakibimiz beklediğimiz sistemle maça çıktı ve karşılığını verdiğimizi düşünüyorum. Rakibin hangi sistemle çıktığının önemi yok. Ben bu sistemi tercih ediyorum. Defansta 3'lü oynuyoruz. Bu hem ileride hem geride bize avantaj sağlıyor" yanıtını verdi.

"Bize başarıyı getiren bir sistem var"

Takımın oyun sistem ive anlayışıyla ilgili de konuşan Stoilov, "Takımın topa sahip olmasını seven bir teknik adamım. Sistemler kesinlikle oyunculara bağlı. Bize başarıyı getiren bir sitem var. Önceliğimiz ligde kalmak ve diğer takımlara sürprizler yaşatmak. Direkt öne doğru oynamak bize başarı getiriyor. Bir değişim düşünmüyoruz. Her türlü sisteme açık hocayım. Daha önce farklı sistemle takımlarımı çalıştırdım ama şu anda bize başarı getiren bir sistem var. Geçen sene geldiğimde takım bu sistemle oynuyordu şu anda da aynı sistemle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Stoilov, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliği ilgili soruya yönelik şöyle dedi:

"2-3 dakikada olayların çok hızlı geliştiğini, oyuncu değişikliğini yapmanın zor olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı konsantrasyon kaybı yaşarsanız arka arkaya goller yiyebiliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar yapıp bir daha yaşamamız gerekiyor."

"Evimizde aldığımız sonuçları deplasmanda da alsak şampiyonluğa oynuyor olurduk"

Evinde farklı, dış sahada farklı sonuçlar alınmasının hatırlatılması üzerine Stoilov, "Deplasmanda çok fazla puan alamadığımız düşünüyorum. Evimizde neredeyse bütün puanları topladık. Oynadığımız oyunu 90 dakikaya yaymak istiyoruz. Genç oyunculardan oluşan kendi futbol tarzını lige empoze etmeye çalışan takımız. Sürekli baskı yapan takım tarzını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. 90 dakikaya deplasmanda yayabilmek için zamana ihtiyaç var. Bugün de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hem mental anlamda hem psikolojik anlamda oyuncuların çalışmalarını bizlerle gerçekleştirmelerini diliyorum. Evimizde aldığımız sonuçları deplasmanda da alsak şampiyonluğa oynuyor olurduk" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de güzel zamanlar geçirdim"

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de futbol oynaması ve yıllar sonra yeniden Kadıköy'e gelmesiyle ilgili Stoilov, "Güzel zamanlarımı geçirdiğim yerlere tekrar gitmekte mutluluk duyarım. Dolu tribünleri gördüğüm için mutluyum. Ben artık Göztepe'deyim. İşim tamamen Göztepe'ye odaklanmak. Fenerbahçe'de güzel zamanlar geçirdim. Çok büyük yıldızlarla oynadım. O zaman sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin efsane oyuncularıydı" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL