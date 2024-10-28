Stoilov'la Göztepe Yenilmezliği Sürdürüyor - Son Dakika
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Stoilov'la Göztepe Yenilmezliği Sürdürüyor

Stoilov\'la Göztepe Yenilmezliği Sürdürüyor

Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde iç sahada 16 maçta hiç yenilmedi.

28.10.2024 12:07
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, göreve geldiği günden bu yana 11'i 1. Lig, 5'i Süper Lig olmak üzere sarı-kırmızılıların başında çıktığı 16 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile birlikte çıkışını sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'in 13. haftasında Radomir Kokovic'in yerine takımın başına geçen Bulgar teknik adam, gösterdiği performansla yükleşini sürdürüyor. İlk olarak sarı-kırmızılı takımın 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Stoilov, iç sahada oynattığı oyunla adından söz ettiriyor. 2023-2024 sezonunda taraftarının önünde 1. Lig'de 11 maça çıkan 57 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, bu süreçte 9 galibiyet 2 beraberlik elde etti ve yenilgi yüzü görmedi. Stanimir Stoilov yönetiminde iç sahadaki kaybetmeme serisini bu sezonda da devam ettiren Göztepe, 2024-2025 sezonuyla birlikte Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda şu ana kadar çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Göztepe, 11'i 1. Lig, 5'i Süper Lig olmak üzere sahasında oynadığı son 16 maçında yenilgi yüzü görmeyip 13 galibiyet, 3'de beraberliğe imza attı.

38 gol atıldı, 8 gol yenildi

Stanimir Stoilov yönetiminde şu ana kadar Gürsel Aksel Stadyumu'nda 16 lig maçına çıkan ve yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, bu süreçte 13 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu müsabakaların 10'unda kalesini gole kapatmayı başaran sarı-kırmızılılar, rakip filelere 38 gol atarken kalesinde ise 8 gole engel olmadı. Böylece Göztepe, bu süreçte maç başına 2.3 gol ortalaması tutturmuş oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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