Stoilov yönetimindeki Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stoilov yönetimindeki Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül'de sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam etti. Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarının ardından savunma ve hücum değişimleriyle tamamlandı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda oyunla devam eden idman, savunma ve hücum değişimleriyle tamamlandı.

Göztepe ile Gaziantep FK, 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stoilov yönetimindeki Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
23:05
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor 3 maçtır gol yemediler
Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler
22:59
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a denk geldi
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
22:46
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 23:58:04. #7.12#
SON DAKİKA: Stoilov yönetimindeki Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement