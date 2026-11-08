Storck, Alanyaspor maçını örnek gösterip Gençlerbirliği\'ni ligde tutacağını söyledi

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Bernd Storck, "Daha önceki maçlara baktığımızda futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Alanyaspor maçı bu örnek. O maçta olduğu gibi maçlar çıkartırsak takımı ligde tutacağımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından başkent ekibinin teknik direktörü Bernd Storck, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Storck, "İyi bir maç çıkarttılar. Galibiyeti hak ettiler. Maça iyi başladık. İlk 20 dakika iyiydik. Rakibi kalemize getirmedik. Daha sonra sakatlıkla karşılaştık. Maça devam etmek istedi ama edemedi. O ara golü yedik. Sonrasında diğer stoperimiz de kırmızı kart görünce defans hattımızın göbeğindeki iki oyuncuyu kaybettik. Sonrasında oradaki organizasyonu değiştirmek zorunda kaldık. İki tane orta saha oyuncumuzu oraya geçirdik. İkinci yarı stilimizi değiştirdik. İkinci yarı iyi mücadele ettik. Topu ileri de taşıdık. 1 tane gol şansımız oldu ama değerlendiremedik. Baskı biraz artınca ne yazık ki 3'üncü golü yedik. Devam etmemiz gerekiyor. Beşiktaş bizim seviyemizde bir takım değil. Bizden daha yukarıda bir takım. 2 hafta sonra direkt rakibimiz olan Gaziantep FK ile maçımız var. Ona iyi hazırlanacağız. Tüm hazırlıklarımızı yapacağız. O maça çok iyi konsantre olacağız. O maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

'ALANYASPOR MAÇINDAKİ GİBİ OYNARSAK TAKIMI LİGDE TUTACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

İyi bir takım olduklarını söyleyen Storck, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Süper Lig'de kalmak için yeterli olup, olmayacağını önümüzdeki maçlar belirleyecek. Sakatlıklar çok fazla oldu. Kaptanı kaybettik. Başka sakat oyuncular da var. Düşündüğüm bir şey sonraki maç. Daha önceki maçlara baktığımızda futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Alanyaspor maçı bu örnek. O maçta olduğu gibi maçlar çıkartırsak takımı ligde tutacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.