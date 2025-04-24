Stratonikeia\'da Dünya Masa Tenisi Günü Etkinliği

Muğla'da "Gladyatörler Kenti" olarak anılan, 1200 yıllık gymnasiumun (spor okulu) da bulunduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak bilinen Stratonikeia'da, masa tenisi sporcularını ve meraklılarını ağırladı.

Etkinlik kapsamında antik kentin meclis binasına kurulan masa tenisi masalarında, genç sporcular ve katılımcılar maç yaptı. Ziyaretçilere hem sporun evrensel ruhu hem de binlerce yıllık geçmişi bir arada yaşama fırsatı sunuldu.

Masa Tenisi Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Gülselin Görmek, sporun birleştirici gücünü, tarihle iç içe yaşatarak farklı bir deneyim sunduklarını söyledi.

Masa Tenisi Teknik Direktörü Mehmet Bağbür Üstündağ ise bu yıl Dünya Masa Tenisi Günü etkinliğini Stratonikeia'da yaptıklarını söyledi.

Üstündağ, "Stratonikeia'yı seçmemizin en önemli nedeni, antik dönem olimpiyat oyunlarıyla olan bağlantısı." dedi.

Federasyona 136 ülkenin akreditasyon yaptırdığını ve 890 etkinlik yapılacağını anlatan Üstündağ, bunlardan birinin de Muğla olduğunu ifade etti.

Antik Kent Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia'daki 2 bin 200 yıllık spor okulunun kentteki en anıtsal yapılardan biri olduğunu kaydetti.

Kentin özellikle antik dönemde sporla iç içe olduğunu belirten Söğüt, antik kentin birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.