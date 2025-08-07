Sualtı Fotoğrafçılığı Atölyesi Gömeç\'te

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Dalış Köyü'nde, tarihlerinde profesyonel sualtı fotoğrafçısı Bülent Şelli'nin yürütücülüğünde "sualtı fotoğrafında ışık yönetimi" temalı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Sualtı fotoğrafçılığına ilgi duyan katılımcılar, teorik bilgilendirme ve pratik dalış seanslarıyla ışık kullanımının teknik detaylarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. İki gün süren atölyede, farklı derinlik ve ışık ortamlarında çekim teknikleri, ekipman kullanımı ve kompozisyon üzerine yoğunlaşıldı.

Atölyeyi yöneten Bülent Şelli, katılımcılarla sualtı görüntülemede ışığın farklılığa etkisi üzerine deneyimlerini paylaştı. - BALIKESİR