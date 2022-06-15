Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

15.06.2022 21:55
Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

Sırbistan'da sona eren CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Sırbistan'da sona eren CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katıldı.

Türkiye'nin 16 sporcuyla katıldığı 4 gün süren organizasyon bugünkü müsabakaların ardından tamamlandı.

Şampiyonada milli sporcular 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.

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Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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