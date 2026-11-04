Suat Çakır, Samsunspor\'un Konyaspor\'u yenip çıkışa geçmesini istediklerini söyledi.

Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çakır, 7 Ekim Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Konyaspor maçının önemine değinerek, "Bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor. Burayı asla hak etmiyoruz. Konyaspor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah bu maçla birlikte çıkış yakalayacağız." dedi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın 3 hafta önce göreve geldiğini hatırlatan Çakır, "Hocamızın göreve gelmesinden sonra da 3 haftadır kazanamıyoruz. Geçen hafta teknik direktörümüz bir taktik değişikliğine gitti. Bu hafta da farklı bir taktikle Konyaspor karşısına çıkacağız. İnşallah oyuncularımız bunu sahaya güzel yansıtacak. Maç kazanma ve kazanamama psikolojisi var. Bizim de üzerimizde böyle bir psikoloji oluştu. İnşallah bu maçla birlikte bunu da üzerimizden atacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın kadrosunun yetersiz olduğu yönündeki eleştirileri haklı bulduğunu belirten Suat Çakır, şunları kaydetti:

"Ama elimizdeki kadro genç bir kadro. 3 senelik bir kadro oluşturduk, inşallah bu oyuncularımız da tecrübe kazanarak takımı belli bir noktaya getirecektir. Ancak devre arasında mutlaka transferler yapacağız. Ligdeki durum Samsunspor'a yakışmıyor. Devre arasına kadar alabileceğimiz en yüksek puanları alıp yapacağımız transferlerle takımı bulunduğu yerden kurtarmak istiyoruz."

İyileşen Emre Kılınç'ın takımla çalışmalara başladığını aktanan Çakır, sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Fatih Kaya'nın ise TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.