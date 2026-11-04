Suat Çakır, Samsunspor'un Konyaspor'u yenip çıkışa geçmesini istediklerini söyledi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Suat Çakır, Samsunspor'un Konyaspor'u yenip çıkışa geçmesini istediklerini söyledi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suat Çakır, Samsunspor\'un Konyaspor\'u yenip çıkışa geçmesini istediklerini söyledi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, 7 Ekim Cumartesi oynanacak Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Çakır, 3 haftadır kazanamadıklarını belirterek devre arasında transfer yapacaklarını aktardı.

Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çakır, 7 Ekim Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Konyaspor maçının önemine değinerek, "Bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor. Burayı asla hak etmiyoruz. Konyaspor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah bu maçla birlikte çıkış yakalayacağız." dedi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın 3 hafta önce göreve geldiğini hatırlatan Çakır, "Hocamızın göreve gelmesinden sonra da 3 haftadır kazanamıyoruz. Geçen hafta teknik direktörümüz bir taktik değişikliğine gitti. Bu hafta da farklı bir taktikle Konyaspor karşısına çıkacağız. İnşallah oyuncularımız bunu sahaya güzel yansıtacak. Maç kazanma ve kazanamama psikolojisi var. Bizim de üzerimizde böyle bir psikoloji oluştu. İnşallah bu maçla birlikte bunu da üzerimizden atacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın kadrosunun yetersiz olduğu yönündeki eleştirileri haklı bulduğunu belirten Suat Çakır, şunları kaydetti:

"Ama elimizdeki kadro genç bir kadro. 3 senelik bir kadro oluşturduk, inşallah bu oyuncularımız da tecrübe kazanarak takımı belli bir noktaya getirecektir. Ancak devre arasında mutlaka transferler yapacağız. Ligdeki durum Samsunspor'a yakışmıyor. Devre arasına kadar alabileceğimiz en yüksek puanları alıp yapacağımız transferlerle takımı bulunduğu yerden kurtarmak istiyoruz."

İyileşen Emre Kılınç'ın takımla çalışmalara başladığını aktanan Çakır, sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Fatih Kaya'nın ise TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
SamsunsporCumartesiKonyasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:35:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Suat Çakır, Samsunspor'un Konyaspor'u yenip çıkışa geçmesini istediklerini söyledi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android