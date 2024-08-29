Suat Kaya'dan Sakaryaspor yönetimine çağrı - Son Dakika
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Suat Kaya'dan Sakaryaspor yönetimine çağrı

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, 0-0 biten Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, '60 gündür bir sıkıntımız var inşallah bu hafta sonuna kadar idarecilerimiz iyi değerlendirirler. 2 oyuncu istedim, isimlerini de verdim. Bir tanesi santrfor, biri de 6 numara pozisyonu için' dedi.

29.08.2024 00:33
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- Suat Kaya'dan Sakaryaspor yönetimine çağrı

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya:

"60 gündür bir sıkıntımız var inşallah bu hafta sonuna kadar idarecilerimiz iyi değerlendirirler"

İSTANBUL - Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, 0-0 biten Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, "60 gündür bir sıkıntımız var inşallah bu hafta sonuna kadar idarecilerimiz iyi değerlendirirler. 2 oyuncu istedim, isimlerini de verdim. Bir tanesi santrfor, biri de 6 numara pozisyonu için" dedi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Müsabakanın 0-0 bitmesiyle taraflar 1'er puanı paylaştı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Bize verilen sürede Amed'i iyi etüt ettik. Oyuncularım söylediğimiz her şeyi yaptılar. 39. dakikada sadece 1 tane şut pozisyonu verdik. Oyunun hakimiydik. Enteresandır, 3 maçtır gol atamayan bir rakip vardı karşımızda. İlk yarı bizim için başarılıydı. Altıpasın içinde 3 top bize geldi, 3'ünde de çerçevenin içine sokamadık ama olacak. İkinci yarıda oyuncu değişikliklerine kadar yine üstün taraf bizdik. Olmadı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 60 gündür bir sıkıntımız var inşallah bu hafta sonuna kadar idarecilerimiz iyi değerlendirirler. 2 oyuncu istedim, isimlerini de verdim. Bir tanesi santrfor, biri de 6 numara pozisyonu için. Bunlar geldiği takdirde gücümüze güç katacağız. Haftanın başına alınmadı ama 3 gün sonra Çorum'da olacağız. Maçımız pazartesiye alınmadı. 500 kilometre gideceğiz. Orada da galip gelmek için oynayacağız. Rakip ayırt etmiyoruz. İlk galibiyetimizi almak için Çorum'da olacağız" şeklinde konuştu.

"Ayrılmak isteyen oyuncu bu zamana kadar kulağıma gelmedi"

Takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncu duymadığını Del Valle'nin oynamak istediğini aktaran Kaya, "Ayrılmak isteyen bir oyuncu bu zamana kadar kulağıma gelmedi. Del Valle de idari bir sorun. Oyuncu ile yönetim arasındaki cümlelerin benim tarafımdan kullanılması sakıncalı olur. Oyuncu bana 3 hafta sonunda oynamak istediğini ve mücadelenin içinde olmak istediğini söyledi. Ben de kendisine seve seve forma verdim" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Suat Kaya'dan Sakaryaspor yönetimine çağrı - Son Dakika

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