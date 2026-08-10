Sude Nas Çavultu, Jujitsu Dünya İkincisi!

Abu Dhabi'de düzenlenen 2026 Jujitsu Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Sude Nas Çavultu, U18-52 kilogram kategorisinde dünya 2'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

2026 Jujitsu Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde düzenlendi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporcular Aygün Efe Olçum, Nisa İnce ve Sude Nas Çavultu, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Şampiyonada U18 -52 kilogram kategorisinde mücadele eden Sude Nas Çavultu, dünya 2'ncisi olarak önemli bir başarı elde etti. Çavultu'nun başarısı Aydın'da gurur yaşattı.

Aygün Efe Olçum, Nisa İnce ve Sude Nas Çavultu, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcuların şampiyonadaki performansları değerlendirilirken, İl Müdürü Yığmatepe sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Yığmatepe, sporcuların elde ettiği başarıların devamını dileyerek Aydın'ı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eden sporculara başarı temennisinde bulundu.